DE LA FUENTE, Adesso ogni punto è determinante

FirenzeViola.it

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli (valida per la dodicesima giornata di campionato), il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastiàn De La Fuente ha preso la parola ai microfoni dei canali ufficiali della società viola. Ecco le sue parole: "E' sempre difficile ricominciare dopo una sosta. Il Napoli ha una squadra valida che ha meno punti rispetto a quelli che ha collezionato fino ad oggi. Ha perso molte partite negli ultimi minuti per cui avrà tanto spirito di rivalsa. Adesso siamo entrati in una fase della stagione in cui ogni partita e ogni punto diventa determinante".