CT ITALIA DONNE, Europeo: sognare non costa niente

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Siamo soddisfatti, raggiungere la finale è sempre molto prestigioso in un torneo così importante. Sono soddisfatta per l'atteggiamento delle ragazze". Così il ct della Nazionale italiana di calcio femminile Milena Bertolini che ha raggiunto la finale della Algarve Cup contro la Svezia e già guarda all'Europeo di luglio: "sognare non costa niente, poi c'e' la realtà. Ci sono le squadre più forti. Noi stiamo migliorando e crescendo, cercheremo di fare il meglio poi vediamo quello che succede. La finale della Algarve Cup? Sarà un altro momento di confronto con quello che ci aspetterà all'Europeo". Poi un occhio alle qualificazioni ai Mondiali 2023 in Australia con l'ostacolo Svizzera come sucesso già all'Italia di Mancini: "siamo state sfortunate, a novembre quando l'abbiamo affrontata con tanti casi Covid. E' tutto aperto dobbiamo vincere e se non capitasse ci sono i playoff ". Tante medaglie al femminile a Pechino? "Che le ragazze nello sport vincano tanto non è più un'eccezione, bisogna accelerare in termini di investimenti femminili ma anche sui dirigenti: a tante donne che fanno bene non corrisponde la stessa presenza a livello dirigenziale la presenza femminile" (ANSA).