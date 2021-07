CORDIA, Ora so cosa vuol dire avere il cuore viola

Tempo di saluti anche per un'altra protagonista della Fiorentina Femminile. A postare il suo ringraziamento via-Instagram per l'esperienza vissuta in questi anni in maglia viola è stata stavolta Janelle Cordia, difensore statunitense classe '87 che lascerà Firenze dopo due stagioni. Ecco il suo pensiero postato sui social: "Per due anni pieni di nuove esperienze... A tutti dentro e intorno alla squadra, alla società, allo staff, ai tifosi... che mi hanno aiutato a mostrarmi la bella vita dell'Italia. 🇮🇹 che mi hanno mostrato cosa significa essere un fiorentino dal cuore viola. che, durante questi due anni anormali, mi hanno aiutato a sentirmi a casa a Firenze, a trarre il meglio da ogni situazione, e a concentrarmi su ciò che è veramente importante nella vita. (Vino, cibo, amici e la famiglia) 😉 Il calcio è una cosa strana. Ti senti il ​​più alto degli alti e il più basso dei bassi. Ogni nuovo club per cui giochi, dai tutto ciò che hai e speri di fare una differenza, per il gioco, per la squadra, per i tifosi, per il mondo del calcio e, in cambio, tutte le persone che circondano questo club ti danno la loro cultura, la loro passione e il loro cuore. E questo è ciò che rende il viaggio ne vale la pena. Quando ti separi, lasci una parte di te stesso e porti con te un pezzo di questo posto. Ci sarà sempre viola nel mio cuore. ️ Grazie @acf_women per avermi dato questa opportunità". Ecco il post: