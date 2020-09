COPPA ITALIA FEMMINILE, Le avversarie delle viola

A estrazione appena conclusa, ecco gli avversari della Fiorentina Femminile: le ragazze di Cincotta nella fase a gironi affronteranno San Marino Academy e Riozzese Como, in un sorteggio tutto sommato favorevole per le gigliate. Per la Fiorentina l'esordio nella competizione è programmato per il 1 novembre contro la Riozzese, squadra che milita in Serie B. Le viola (come le altre teste di serie) riposeranno nel primo turno, previsto per domenica 27 settembre, che vedrà le comasche sfidare il San Marino. Le prime classificate degli otto gironi accederanno ai quarti di finale: inizia così la corsa della Fiorentina Femminile alla finale di Coppa Italia, raggiunta nell'ultima edizione (aprile 2019) e persa contro la Juventus, una delle favorite ai nastri di partenza insieme alla viola.