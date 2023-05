COMO WOMEN, Corsa al post De La Fuente: le ipotesi

Fonte: TMW

Con Sebastian De La Fuente sempre più lontano dalla permanenza, lo attende la Fiorentina, in casa Como Women si ragiona sul futuro della panchina per la prossima stagione in Serie A. Oltre al nome di Michele Ardito, ora al Cesena, nelle ultime ore sta prendendo piede l'idea di una soluzione interna con la promozione di Marco Bruzzano, attuale vice del tecnico argentino che potrebbe dunque non seguirlo in Toscana.