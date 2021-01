CLELLAND, Un onore giocare queste partite. Juve...

Lana Clelland, attaccante della Fiorentina Femminile, ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi è andata bene, abbiamo fatto scarico e ci siamo preparate alla partita. Stiamo tutte bene e pronte per il match. Come si recupera in così poco tempo? Sapendo che è una finale recuperi bene, ti godi il momento della vittoria con il Milan, ma poi subito dopo devi mettere testa alla sfida alla Juventus. Siamo concentrate e pronte. Come si affronta la Juventus? Con loro è sempre difficile però chi è di Firenze sa che per la Fiorentina è sempre un grande onore giocare queste partite. Si porta queste emozioni in campo e si fa il meglio possibile. Emozioni provate dopo l'assist in Supercoppa nel 2018? Momento bello anche per me oltre che per la squadra. E' un onore e un bel ricordo aver riportato a Firenze quel trofeo che mancava. Quanto posso ancora dare dopo gli infortuni? Sono stati due anni difficili davvero, ma sono tornata pronta a dare tutto e sto bene quindi sono pronta. Quanto mi manca vedere i miei genitori? Mi manca tanto la mia famiglia, ma sto bene e gli aspetto quando potranno venire a Firenze. Per fortuna sono riuscita a vederli a Natale".