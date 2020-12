CLELLAND, Giocato un buon calcio, ora testa alla CL

Così l'attaccante della Fiorentina Femminile Lana Clelland sul ko per 1-0 rimediato oggi contro il Milan: "Sapevamo il valore del nostro avversario, ma in ogni caso siamo riuscite giocare un buon calcio trovando molto più spazio. Siamo arrivate poco davanti alla port, ma non dobbiamo mollare e, piuttosto, guardare avanti. Continuiamo a crescere: ora testa alla Champions League".