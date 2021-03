CLELLAND, Fine di un incubo: in gol 610 giorni dopo

Come sottolinea TMW, nonostante il ko contro la Juve, per la viola Lana Clelland nell'ultima partita c'è stata una vera e propria uscita da un incubo: il gol, però, è tornato dopo 610 giorni di astinenza. La scozzese della Fiorentina Femminile ha infatti passato due anni terribili fra infortuni, ricadute, poco spazio e una pandemia imprevedibile che ha allungato i tempi del suo ritorno in campo. Ma contro la Juventus nell’ultimo turno Clelland è tornata ad assaporare il sapore del gol, e che gol visto che è fra i tre più belli della giornata secondo la FIGC, e a esultare. Un’esultanza rabbiosa per mettersi alle spalle due anni orribili e iniziare un nuovo capito della sua vita e della sua carriera.

“610 giorni. Negli ultimi due anni, ho passato il periodo più difficile della mia vita. Non si parla abbastanza di quanto gli infortuni a lungo termine possano influenzare un atleta sul lungo periodo. Se non fosse per le persone che ho al mio fianco e che credono in me ogni giorno allora sarei ancora in attesa di un giorno come questo. - ha scritto sui social la calciatrice viola dopo la rete - Grazie per tutti i messaggi! Non abbiamo ottenuto punti dalla partita di oggi, abbiamo pero’ dato tutto quello che avevamo e meritavamo di più! Ritroviamoci e riproviamoci!”