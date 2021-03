CLELLAND, È mancato un gol. Campionato bugiardo

Intervistata dai canali uffficiali del club, Lana Clelland, giocatrice della Fiorentina Femminile, ha parlato così in seguito al 2-1 subito in casa contro la Juventus: "Sarebbe stato giusto il pareggio, ma complimenti alla Juve, dimostra sempre per quale motivo si trova lì in alto. Le nostre ragazza hanno fatto una bella partita, ma il campionato è bugiardo. Ora pensiamo a fare punti laddove possiamo farli. Il mio gol? Contenta di averlo trovato dopo tanto tempo, ma non è servito a nulla. È mancato un gol, ma bbiamo dato tutto, possiamo uscire al campo pensando di aver fatto il possibile. Guardiamo alla prossima".