CINCOTTA, Vogliamo portare a Firenze la Supercoppa

Il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta nonostante la positività al Covid-19 che lo tiene lontano dalle sue ragazze ha voluto caricare la squadra in vista della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma domenica alle 12:30: “Grazie alla tecnologia riesco a comunicare con le ragazze in queste ultime sedute, facciamo riunioni pre e post allenamento per confrontarci. Nella sfida di campionato gli episodi ci hanno tagliato le gambe. Prima l'espulsione di Quinn, poi il goal dopo pochi minuti. In dieci contro undici per quasi 80 minuti a Torino è difficile per qualsiasi team. Stavolta è una finale, partiamo 50-50 e faremo di tutto per portare la coppa a Firenze. - continua Cincotta come si legge sul sito del club viola – Questa è la nostra quarta Supercoppa consecutiva e significa che stiamo facendo tutti un buon lavoro. Siamo più unite che mai, mi sto dedicando particolarmente a questo, anche le ragazze colpite dal Covid partecipano a tutti i momenti della squadra, nessuna esclusa. Siamo una squadra e facciamo squadra in questo momento di difficoltà. Da soli, nella vita e nello sport, si arriva fino ad un certo punto ma se si vuole vincere ci vuole un gruppo. Ed è questo quello che siamo, da chi lavora dietro le quinte fino al Presidente, un gruppo con un obiettivo".