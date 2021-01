CINCOTTA, Unite contro difficoltà. Inter in 180'...

Domani la Fiorentina Femminile sarà ancora in campo contro l'Inter a Milano, per l'andata dei quarti di Coppa Italia. Ecco le parole di Antonio Cincotta al sito ufficiale della Fiorentina: "L'Inter ha grandi individualità come noi d'altronde, ma sarà un'altra sfida difficile che giocheremo però con grande applicazione pur in trasferta. Ovviamente questa sfida si gioca su 180 minuti, quindi qualunque sia il verdetto dovremo raccogliere poi le energie per giocare il tutto per tutto a Firenze. Nella rosa non era mai capitato di vedere il 50 per cento fuori, la parte rimasta ha tutto la nostra fiducia e queste ragazze anche nelle difficoltà ha saputo stringersi e fare risultato perciò voglio fare un applauso alle ragazze e allo staff visto che molte partite sono state recuperate negli ultimi minuti segno del buon lavoro dei preparatori atletici. Sto studiando soluzioni diverse, la Adami per esempio ha stretto i denti nonostante un problema alla pancia e altre nelle difficoltà di organico devi unirti e coprire magari un metro in più per le altre. Abbiamo le risorse per affrontare queste difficoltà. Il prossimo step è sedimentare questa aggressività verso gli obiettivi e la compattezza del gruppo che viste le difficoltà poteva prendere una strada diversa