CINCOTTA, Troppo amore per Firenze. Tornare? Chissà

Antonio Cincotta parla al TgR Rai Toscana dopo la partita giocata contro la Fiorentina sabato scorso (finita 4-2 per le viola), non nascondendo le emozioni che ha provato: "Ho un amore profondo per Firenze, per i fiorentini e la Fiorentina. Ho iniziato un nuovo capitolo professionale ma è stato meraviglioso tornare in una città che amo e a cui mi legano trofei e tre ottavi di finale di Champions. Un legame indissolubile".

La partita?

"Siamo andati in vantaggio ed era importante ma non me la sono sentita di esultare: ero felice ma ho rispetto per Firenze e quelle giocatrici le ho allenate. Il presidente mi ha dato tanto, non era il caso di esultare in faccia a Firenze. Con grande riservatezza ho rispettato la città".

Tornare alla Fiorentina?

"Ora le strade si sono separate e ognuno fa il suo percorso. Però la vita può avere tante strade, la Fiorentina ha una bravissima allenatrice e le auguro il meglio".