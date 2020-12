CINCOTTA, Spero in un 2021 col pubblico allo stadio

Anche il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta attraverso i propri social ha voluto fare un bilancio del 2020 vissuto dalla sua squadra, esprimendo anche un augurio in vista del prossimo anno. Ecco il suo pensiero espresso via Facebook: "Le “cose” purtroppo non cambiano meccanicamente al variare di una cifra, questa solitudine a cui ci stiamo abituando la sconfiggeremo nel tempo e non allo scoccare della mezzanotte, dobbiamo pertanto avere ancora molta pazienza e fiducia nella ricerca scientifica. Mi piacerebbe nel 2021 riabbracciare il pubblico sugli spalti, significherebbe molto a livello sportivo ma ancora di più vorrebbe dire che il peggio è superato per tutti!"