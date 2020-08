CINCOTTA, Segnare tanti gol positivo: siamo in salute

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Femminile, ha commentato così ai microfoni di ViolaChannel.tv la partita di ieri contro il Napoli vinta per 5-2 dalle ragazze viola: "Sapevamo di trovare una squadra aggressiva, l'avevamo detto in settimana ed è stato così. Rispetto per il nostro avversario che in casa sua ha cercato di partire forte. Noi tatticamente all'inizio abbiamo subito un po' i loro quinti e quindi abbiamo dovuto ridisegnarci diversamente per cercare di attaccare il Napoli alle spalle dei loro terzi e l'abbiamo fatto e abbiamo ripreso in mano la partita prima giocando di ripartenza e poi prendendo anche un po' di palleggio quindi grande atteggiamento del nostro avversario e molto brave le nostre ragazze poi a risistemare tatticamente quello che doveva essere rifinito. Sono molto contento perché ovviamente una squadra che fa tanti gol è una squadra in salute, una squadra che ha una mentalità che tende a giocare con il piede sull'acceleratore e quindi il fatto che si facciano tanti gol ci fa piacere. Ora però è importante continuare il percorso di crescita lavorando sulle situazioni di gioco nelle quali oggi abbiamo compreso di avere ancora dei limiti, delle cose da perfezionare. Per cui ora non c'è niente da celebrare, ma soltanto la voglia di tornare sul campo con spirito di sacrificio per accrescere noi stesse verso la prossima sfida".