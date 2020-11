CINCOTTA, Orgogliosi di portare Firenze in Europa

Attraverso i canali social della società Antonio Cincotta commenta il sorteggio di Champions. L'allenatore delle viola ha parlato dell'incrocio con lo Slavia Praga, sottolineando anche l'orgoglio di partecipare per il quarto anno consecutivo alla più importante competizione europea: “Orgogliosi di portare Firenze in Campions League per il quarto anno di fila. Questa è la cosa più importante. La doppia sfida con lo Slavia Praga sarà ostica, come tutte le gare europee, noi di certo ci faremo trovare preparati e daremo tutto".

L'accoppiamento con la squadra ceca è stato salutato con sollievo dai gigliati, che hanno così evitato squadre ben più blasonate come Manchester City e PSG. È decisamente peggio all'altra squadra italiana, la Juventus, che ha pescato le campionesse in carica del Lione. Le gare di andata dei trentaduesimi di finale si giocheranno tra il 9 e 10 dicembre (entrambe le italiane saranno in trasferta), il ritorno è in programma per nei giorni del 15/16 dicembre.