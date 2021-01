CINCOTTA, Oggi abbiamo vinto con carattere

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Femminile, ha commentato così la vittoria contro l'Inter ai canali ufficiali del club: "Oggi abbiamo trovato la vittoria dopo una partita molto equilibrata. Ho visto una grande prestazione di squadra. Prima delle partite ho detto alle ragazze che non avremmo dovuto giocare per vincere per le tante assenti ma con le tante assenti. Abbiamo tante assenze ma loro sono sempre con noi e questo è importantissimo. In panchina abbiamo giovani talenti che un giorno esploderanno. L'inter merita comunque un applauso perché ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. Abbiamo vinto con carattere. La squadra era riuscita a vincere anche senza di me, avrei preferito il ritorno di alcune giocatrici rispetto al mio. Il settore giovanile sta facendo molto bene, arrivano giovani con tanta voglia. L'Inter è una squadra forte e per vincere devi essere super motivato".