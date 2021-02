CINCOTTA, Napoli squadra insidiosa. Commisso...

Vigilia di Fiorentina - Napoli: domani alle ore 12.30 allo stadio Bozzi andrà in scena la seconda giornata del girone di ritorno. L’appuntamento con la Serie A Femminile arriva dopo una giornata storica che ieri ha visto la posa del primo albero nel futuro Viola Park, il centro sportivo che ospiterà tutta la famiglia viola. “Per noi è il giorno della gratitudine verso Rocco Commisso e tutta la proprietà” ha commentato Mister Antonio Cincotta “dopo tanti anni avremo un centro sportivo moderno funzionale e aperto alle donne. Il mio cuore batte di gioia e riconoscenza per quanto fatto ieri". Smaltita la delusione della sconfitta in Coppa Italia, la Viola si è subito rimessa al lavoro. “Ho parlato con le ragazze e sono deluso da alcuni atteggiamenti e dalla poca concentrazione che in certi scenari c’è stata nell’ultima partita. Abbiamo lavorato duro per riprendere alcuni concetti e siamo pronti per domani”. Tra ventiquattro ore infatti sarà fischiato il calcio di inizio di Fiorentina - Napoli: le partenopee arrivano a Firenze in cerca di punti con staff e rosa completamente differenti rispetto all’andata. Più di un campanello d’allarme per Mister Cincotta: “Il Napoli è la squadra che ha cambiato più calciatrici della Serie A, è un Napoli diverso che vuole dimostrare e salvarsi con queste aggressive operazioni di mercato. Il posto in classifica non appartiene al Napoli. Affronteremo una squadra di alto livello che con caratteristiche delle singolo piò andare in alto. Massima concentrazione”. La panchina resta corta quindi la possibilità di turnover è cancellata. “Esatto la panchina non si è allungata, domani avremo tante giocartici della Primavera. Il turnover è imposto dalle assenze, è un mese che abbiamo cambi forzati ma non è mai stato né sarà un alibi. Domani vorremo brindare al nuovo centro sportivo con una vittoria, questo è quello che ho chiesto alle ragazze”.