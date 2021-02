CINCOTTA, In Coppa meritavamo di più. Florentia...

Alla vigilia del derby di domani tra Florentia e Fiorentina, il mister Antonio Cincotta ha parlato così: "Un derby è sempre un derby, le ragazze sono molto cariche e arriviamo con una condizione particolare. Abbiamo vinto le ultime due partite su tre contro l'Inter ma non siamo riusciti a passare il turno in Coppa Italia per cui c'è un po' di rabbia e voglia di rivalsa. Vogliamo tornare a fare bene perché meritavamo di più in Coppa, nonostante tutto. Il Santa Lucia è insidioso: su quel campo il Florentia ha fermato e fatto punti contro tutte le big negli anni, va fatto un plauso anche al loro progetto per i frutti che porta. Infortuni? Purtroppo non abbiamo ancora recuperato diverse calciatrici, non vogliamo affrettare il recupero e rischiare nuovi infortuni. Il turnover è ancora una parola che non conosco. Abbiamo bisogno davvero di tanta pazienza".