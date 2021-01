CINCOTTA, Giocheremo per quelle che non ci sono

Antonio Cincotta è stato ospite del canale Instagram della Fiorentina Femminile: in una diretta terminata poco fa, dopo aver annunciato la sua positività al covid e la conseguente assenza sulla panchina viola per i prossimi impegni, ha parlato della final-four di Supercoppa Italiana, con la Fiorentina che si giocherà domani contro il Milan l'accesso alla finale del 10 gennaio:"Credo che le quattro squadre arrivate a questo appuntamento (ndr: Fiorentina, Milan, Roma, Juventus) siano le migliori del panorama italiano e che l'esito del torneo sia incerto. Vedo la Juve leggermente favorita, visto la grande stagione che sta facendo"

Sulle numerose assenze in casa viola, Cincotta si è espresso così:"Non bisogna guardare chi manca, dobbiamo puntare su chi c'è: la rosa è costruita per sopperire alle assenze. Purtroppo abbiamo tante calciatrici fuori: oltre alle quattro ragazze positive al covid, Adami dovrà scontare una squalifica e e alle infortunate di lungo corso si è aggiunta Mascarello. Mi dispiace sopratutto perchè tutte loro si sarebbero meritate questo palcoscenico, ma ho massima fiducia in chi giocherà, avranno una motivazione in più: dovremo giocare per tutti quelli che non ci sono, tifosi e ragazze".

Sulla nuova formula della Supercoppa: "Credo che giocare un mini-torneo con semifinali e finale dia più risalto alla manifestazione stessa e c'è più partecipazione. La formula è avvincente, noi arriviamo con qualche cerotto ma ci faremo valere, il trofeo è solo a 180 minuti da noi".

Infine, un ricordo della Supercoppa vinta contro la Juve: "Se ripenso alla vittoria del 2018 contro la Juve aumenta la nostalgia per il mondo pre-covid. Quello è stato un giorno indimenticabile, abbiamo capito cosa significa vincere contro la Juve per i fiorentini ed i tifoso furono straordinari, ci mancano in questo momento".