CINCOTTA, Facciamo la conta di chi c'è. Sassuolo...

Dopo la sfida in Champions League, la Fiorentina femminile è pronta a tornare in campo per la Serie A. Domani allo Stadio Ricci (calcio di inizio ore 14.30) la Fiorentina affronterà la rivelazione del Campionato Sassuolo che si trova al 3° posto in classifica dietro Juventus e Milan. Il tecnico Antonio Cincotta ha parlato ai media ufficiali del club viola: “Il Sassuolo sta facendo buona stagione e farà di tutto per vincere e recuperare punti a Juventus e Milan. Il nostro spirito in questo momento è di estremo sacrificio e grande umiltà, per la prima volta c’è preoccupazione perché ci rendiamo conto che lo scenario è quello che è e non quello che vorremmo che fosse. Purtroppo stiamo contando le calciatrici disponibili, sperando di non dover coinvolgere le giovani per arrivare a undici. Non ci sarà Tortelli, Baldi ha ancora postumi e non so se potremo schierarla in campo, così come Neto di cui dobbiamo valutare le condizioni. C’è un clima di attenzione, è la partita con unità più contate e questa volta sarà davvero difficile. Abbiamo tre gare molto impegnative, noi ce la metteremo tutta nonostante lo scenario. Siamo uniti in queste difficoltà”