CINCOTTA, Domani contro l'Inter fuori lo spirito

Domani alle 12.30 la Fiorentina femminile giocherà il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Franchi. Si parte dal 2-0 dell'Inter raccolto all'andata ma mister Cincotta ai microfoni ufficiali del club non è spaventato dall'impresa: "Anzitutto voglio fare i complimenti alle mie ragazze perché contro il Napoli hanno giocato un calcio molto diverso da ciò che facciamo di solito. Sono state molto fredde, molto lucide e hanno portato a casa la partita. Con l'Inter sarà una gara difficile: a Milano abbiamo sbagliato anche perché qualche calciatrice era stanca. Noi da due mesi ci siamo compattati su questa decimazione che ci ha colpite, ma non ci ha permesso di riposarci. Non vogliamo alibi comunque: accettiamo la realtà e oggi c'è da pensare a ribaltare l'andata. Per farlo serve una squadra che abbia calma, competenza e coraggio. L'Inter ha un organico importante e ha molte pedine, noi stiamo vivendo la situazione opposta. Non sappiamo quale undici scegliere ma è importante sapere cosa vogliamo fare noi, chi siamo e cosa stiamo vivendo. Il Franchi è sempre vantaggio. Solo calpestare il prato ti fa rendere conto di quanto si è fortunati a giocare per questa squadra straordinaria. Oggi mancano i tifosi e ci manca un gran pezzo, però siamo nella nostra città e rispetto a Milano ho chiesto alle ragazze di tirare fuori quello spirito visto in Champions League".