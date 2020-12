CINCOTTA, Domani ce la giochiamo alla pari. La CL...

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ai canali ufficiali della Fiorentina, alla vigilia della gara di Champions con lo Slavia Praga: "Siamo in clima Champions. Abbiamo parlato tra di noi dopo la fine dell'ultima di campionato. Siamo tutti fortemente concentrati verso la sfida di domani. Credo che come mentalità con questo gruppo nuovo, l'idea è quella di giocare, vivere e gestire ogni sfida come se fosse un esame universitario. Uno per volta. Portiamo Firenze per il quarto anno in Europa e quindi per contenuti, per i tifosi, per il club, vale tanto. Dobbiamo avere una grinta straordinaria".

La sconfitta col Milan: "Dopo la sconfitta col Milan ci sono cose da migliorare. Ma non dobbiamo farci demolire da chi pensa che sia finita. Io ci credo e le ragazze ci credono. Dobbiamo contestualizzare il mancato risultato".

Sul'avversario: "Va contestualizzato il nostro avversario che ha esperienza in Champions, ha sfidato negli ultimi anni Werder, Lione...sono settimi nel ranking Uefa, ma siamo preparati per giocarla alla pari domani".

Sui tifosi: "L'assenza del pubblico è un problema grandissimo. Questa è una piazza caldissima che ti spinge oltre i tuoi limiti. Il fattore 12esimo uomo lo sentivamo tanto. Manca ed è mancato tanto in questi mesi. Per Firenze è di vitale importanza avere i propri spettatori sugli spalti".

Su come sta la squadra: "Le competizioni europee di una squadra nuova con tanti elementi giovani, sono utili per esperienza. Purtroppo non ci sono sei gare europee come nel maschile ma uno scontro singolo. Schrofenegger al momento non è disponibile. Dovremo cercare anche di avere in campo calciatrici che sono al 100% dal punto di vista fisico".