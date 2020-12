CINCOTTA, Dispiace per la sconfitta ma noi a testa alta

L'allenatore della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta, si è così espresso sulla sconfitta odierna della sua squadra contro il Milan per 1-0: "La partita è stata condizionata da una punizione che ha visto le avversarie segnare, ma ne siamo usciti a testa alta avendo pure diverse occasioni per provare a pareggiare. Il che sarebbe stato più che meritato, tuttavia ci è mancata la cattiveria. Dispiace, la squadra non ha mai mollato magari col pensiero della Champions, e ha tentato di reagire fin da subito".