CINCOTTA, Con Acf ciclo finito. Che colpo Gattuso!

L'ormai ex tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha parlato a SkySport dell'avventura viola appena terminato e dei suoi progetti futuri, rispondendo poi anche su Gattuso. Ecco le sue parole: "Con la Fiorentina ci siamo lasciati in maniera splendida, ma è un ciclo che è finito in modo naturale. Ho ringraziato Commisso, voglio provare una nuova sfida. Non ho ancora deciso, ci sono possibilità all'estero e anche in Italia, ma per adesso non ho fretta. Il calcio femminile è il settore in cui lavoro da 12 anni e in cui mi sono affermato, per questo voglio continuare con il femminile"

Su Gattuso alla Fiorentina: "Commisso con Gattuso ha fatto un grandissimo colpo, incarna lo spirito dei fiorentini. È un tecnico grintoso, ma che fa giocare le sue squadre in maniera spettacolare. Aprirà un ciclo glorioso a Firenze".