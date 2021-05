CINCOTTA, Classifica migliorata: felici. Commisso...

Il mister della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha parlato in vista dell'ultima gara della stagione tra le viola e San Marino Academy. Queste le sue parole: "Non siamo persone che quando le cose vanno male riprogrammano gli obiettivi a ribasso per far vedere che ce l'hanno fatto: è un modo di fare di basso profilo che non ci deve appartenere. Nel momento più importante della stagione abbiamo perso la nostra struttura di squadra. In questo momento siamo contenti di esserci avvicinati dal quarto posto ad una sola lunghezza di distanza dalla Roma. In questo ultimo mese ci siamo ripresi e abbiamo fatto quello che Firenze ci stava chiedendo. Faremo il nostro rispettando i nostri valori e quelli dell'avversario. Abbiamo sostituito nell'ultima gara Claudia Neto perché ha un affaticamento importante. Baldi sta continuando nel suo lavoro differenziato e non so se farà parte della gara. Sarà una gara in cui il San Marino si giocherà la vita. Le distanze in termini di performance sono diminuiti tra le squadra di alta classifica e bassa classifica. Siamo felici di aver sistemato la classifica negli ultimi mesi. L'Italia ha una situazione di impianti sportivi molto difficile: in Champions vediamo quanto siamo indietro rispetto alle altre nazioni. Tanto di cappello al presidente e per il management che sta investendo nelle infrastrutture sportive per farci avere dei livelli più alti che sono fondamentali per giocare all'estero. Non finirò mai di ringraziarlo per questo. Commisso ha dimostrato di tenere molto al calcio femminile e di essere affezionato a tutto l'ambiente, noi non possiamo fare altro che ripagare tutto questo sue affetto, con le prestazioni sul campo".