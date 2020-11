CINCOTTA, Ci stiamo ritrovando, proseguiamo così

La Fiorentina Femminile è partita in questi minuti dal centro sportivo, con tanto di pranzo al sacco, alla volta di Bari, dove giocherà contro il Pink per l'ottava giornata di campionato. Le ragazze viola devono riprendere a vincere dopo il momento negativo interrotto parzialmente dall'ultimo pareggio (oltre alla vittoria in Coppa), ecco le parole del tecnico Antonio Cincotta: “A mente fredda possiamo dire che a Roma abbiamo giocato una gara equilibrata. Due eurogoal - uno per parte -, diversi interventi dei portieri in difesa, un sostanziale equilibrio per due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Il pareggio ci può stare. Punto buono? Assolutamente sì, non ci sono squadre favorite, noi ci stiamo ritrovando e stiamo giocando da squadra, è vero che veniamo da due risultati positivi ma dobbiamo portare avanti questo trend anche a Bari.

"Rispetto alla scorsa settimana abbiamo recuperato Mascarello che è stata costretta alla quarantena post-Nazionale - prosegue Cincotta - Superato il problema isolamento potremo riaverla con noi. Abbiamo qualche giocatrice affaticata, vedremo. Match a porte chiuse? a cosa che più manca alla nostra squadra è il tifo dei viola che è il più caldo d’Italia. Non è un caso che quest’anno abbiamo fatto meno punti in casa rispetto alle Laltre stagioni. Il fattore casalingo è determinante e la spinta del pubblico si è sempre fatta sentire. Purtroppo a questo come a molte cose brutte del 2020 ci dobbiamo abituare”.