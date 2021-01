CINCOTTA, Che rimonta: sentito subito Commisso

Al termine del successo in rimonta nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan per 2-1, il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta - costretto a seguire la partita da casa a causa della sua positività al Covid-19 - ha postato su Facebook tutta la sua gioia. Ecco le sue parole: "Che emozione sentire telefonicamente l'orgoglio e la gioia del Presidente Rocco Commisso per la nostra grande rimonta, ragazze. Dopo l'incredibile gioia in Champions per chiudere il 2020, un grande approdo in finale di #Supercoppa per aprire il 2021. Team #QuestaÈFirenze #ForzaViola".