CINCOTTA, Anno duro. Combattuto contro le falsità

A poche ore dalla partita contro l'Empoli l'allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha presentato la partita di domani contro l'Empoli e parlato della difficile stagione delle viola: "Quella di domani sarà una partita dura. Loro, come noi, hanno ante giovani interessanti che saranno protagoniste domani. Posso solo fare i complimenti all'Empoli per quello che hanno fatto negli ultimi due anni nonostante l’alternanza di allenatori. Quest'anno per noi non è stato facile. Abbiamo cercato di fare compattezza e chiudere gli spifferi nello spogliatoio, cercando di lasciare fuori da tutte le falsità dette su di noi. Abbiamo cavalcato mesi difficilissimi e piano piano stiamo tornando a essere noi, lo abbiamo".

Cincotta ha anche fatto il punto sulla situazione infortuni: "Contro l'Empoli probabilmente non ci saranno nè Breitner nè Baldi, che sono uscite infortunate dall'ultimo impegno. Siamo vicini a dare minuti a Zazzera, non vediamo l'ora torni a disposizione e potrebbe giocare uno spezzone già domani".