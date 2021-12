CECI, Derby da vincere per essere le toscane più forti

La giocatrice della Fiorentina Femminile Serena Ceci sul sito ufficiale viola è tornata sulla vittoria di domenica che ha chiuso un periodo negativo: "Abiamo avuto delle difficoltà. Noi ci allenavamo bene in settimana ma poi un po' per sfortuna un po' per colpa nostra non sono arrivati risultati positivi. La vittoria con Pomigliano ci voleva, per noi e per la società. ci ha dato morale ed ora affronteremo l'ultimo mese cercando di portare a casa più punti possibili. Il derby con l'Empoli per me? Con tante giocatrici abbiamo giocato insieme e siamo cresciute insieme e a livello personale il derby ha più importanza perché vincerlo testimonia che sei la più forte della Toscana e questo dà forza e voglia, è tutta una questione mentale"

"L'Empoli ha avuto una grande crescita negli ultimi anni, ha giocatrici brave fisicamente e tecnicamente, hanno tanta grinta, con alcune d'esperienza e giovani promettenti perciò non va sottovalutato e dobbiamo restare concentrate dal primo all'ultimo minuto. Ho sempre giocato contro la Fiorentina ed è stata sempre una sfida bella perché c'era sempre astio ed ora giocherò con lo stesso spirito. D'altronde essendo di Siena ho giocato fin da piccola tutti i derby così. Il gruppo fa tanto per aiutarci a vicenda, bisogna dare il massimo poi parlerà il campo".