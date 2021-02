CATENA, Primo periodo post-infortunio molto difficile

Michela Catena, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha parlato ad un Team Talk organizzato dal sito ufficiale del club viola. Queste le sue dichiarazioni dove ha ripercorso il cammino dopo l'infortunio: "Sicuramente quando mi sono fatta male, il primo periodo mi facevo domande molto spesso, ci sono rimasta parecchio male perché non era il primo, perché veniva da un periodo in cui giocavo, in cui ero rientrata in gruppo e mi sentivo bene. A primo impatto ho detto che non ce l'avrei fatta, ma poi con l'aiuto delle altre ragazze, con chi vive in casa, la famiglia... Sono riuscita a farmi un po' forza e adesso sono due mesi, due mesi e mezzo che sto lavorando, ma con calma perché è stato un intervento un po' delicato. Si è instaurato un bel rapporto con lo staff medico perché sono sempre lì (ride, ndr), quindi magari scendo nella fisio e dico due cavolate, sto un po' con loro, faccio le diagnosi alle altre ragazze, prendo un po' in giro la dottoressa... Ci divertiamo così io e Masca (Mascarello, ndr). La mancanza di giocare c'è, è ovvio che una persona dopo l'infortunio aspetta di rientrare, ma non ne sono ossessionata. Vedendo anche la situazione Covid, infortuni vorrei dare un aiuto in più alla squadra, ma non posso farci niente e cerco di fare il massimo stando vicino al gruppo e dando loro il mio supporto. Dopo il sorteggio di Champions, cioè in realtà prima, eravamo a mangiare io e Masca dal tavolo al computer dove vedevamo la diretta e tutte le squadre che avevamo nell'urna e ci siamo un po' spaventate perché dove prendevi, prendevi male. Sapevamo che passato il primo turno sarebbe stato così anche il secondo, il Manchester City non lo conosco, non l'ho mai visto giocare, ma da quello che mi dice anche Tess (Middag, ndr) e Lou (Quinn, ndr) che conoscono il campionato inglese è una squadra molto forte quindi sappiamo che dobbiamo pedalare e stare tranquille perché comunque è una partita, ma conosciamo la forza dell'avversario. Nessuno vuole perdere a prescindere, ma la partita Fiorentina-Florentia è sempre stata molto sentita da tutti, sia da noi che da loro, dai tifosi, dal mister... Vogliamo portare a casa 3 punti, ma dall'altra parte lo vogliono anche loro. Sono sicura che bisognerà dare più di quello che si ha".