CATENA, Con l'Inter ci vorrà ancora più agonismo

La calciatrice della Fiorentina femminile, Michela Catena, ha parlato al sito ufficiale, in vista della gara con l'Inter diretta avversaria nella corsa al terzo posto, in questa poule scudetto (con il trofeo già vinto dalla Roma): "Con l'Inter sicuramente sarà una partita difficile e ci dovrà essere agonismo che ci deve essere sempre, anche contro l'ultima ma a maggior ragione contro una diretta rivale per il terzo posto come le nerazzurre. Arrivare terze per noi sarebbe una bella soddisfazione, è diverso da arrivare quinte. Dopo l'annata dello scorso anno nessuno si aspettava questo campionato da parte nostra. Abbiamo avuto periodi difficili, ma stiamo crescendo. Io cerco di dare il massimo alla Fiorentina, e la nazionale è un sogno"