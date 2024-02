CATENA, A Firenze voglio vedere il vecchio entusiasmo

Fonte: TMW

"Sarà sicuramente un'emozione grandissima, vesto la maglia della Fiorentina da 6 anni quindi entrare nella nostra struttura rappresentando la Nazionale Femminile è motivo di orgoglio. E a Firenze voglio rivedere l'entusiasmo e la voglia di vincere viste nelle due ultime gare di Nations League, proseguendo su questa strada i risultati possono arrivare: con l'Irlanda ci attende un match impegnativo, anche a livello fisico, non va sottovalutata": così, nella settimana che porterà all'amichevole contro l'Irlanda (in programma il 3 febbraio al Viola Park di Bagno a Ripoli, alle ore 18.15), la centrocampista dell'Italia Femminile - e della Fiorentina - Michela Catena.

Che rimanendo in clima azzurro, in occasione di questo primo raduno del 2024, parla dell'avvicendamento in panchina: "Quando arriva un nuovo allenatore la novità porta sempre beneficio a tutti. Il Ct Bertolini ha fatto un grandissimo percorso, centrando due convocazioni al Mondiale e una all'Europeo, ma il ciclo si era poi chiuso, ed è stato quindi necessario cambiare per ripartire poi più forti di prima".

Andando sul suo personale: "Non mi lamento della stagione che sto facendo, ma credo di poter crescere ancora tanto, migliorando principalmente sulla gestione della partita, soprattutto dal punto di vista emotivo. E anche magari sulla concretezza, oltre che a livello fisico".

Ecco che il discorso si sposta al campionato di Serie A Femminile, con la regular season chiuso al terzo posto per le ragazze viola: "Credo che a oggi ci sia un discreto margine tra noi e la Roma, ma questo non penso sia una cosa negativa, perché se quanto di buono fatto finora lo abbiamo fatto con questo margine, vuol dire che possiamo fare bene anche in futuro, assottigliando ulteriormente il margine. Con un progetto impostato in una certa maniera, si può raggiungere quel livello li".