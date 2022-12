CAFFERATA, Non rinnova: in estate andrà alla Juventus

Il futuro di Matilde Lundorf sarà lontano dalla Juventus Women. La danese classe '99 infatti nei prossimi giorni saluterà la squadra e l'Italia andando altrove. La Juve si sta dunque muovendo alla caccia di una sostituta sondando il mercato estero per gennaio. In estate arriverà, salvo sorprese, Federica Cafferata, classe 2000 in scadenza di contratto con la Fiorentina. Lo riferisce Tuttocalciofemminile spiegando che la terzina ha deciso di non rinnovare con il club viola, ma nonostante questo la dirigenza toscana ha respinto l'offerta della Juventus che l'avrebbe voluta già nella finestra di mercato invernale.