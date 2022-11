CAFFERATA, Juve e Roma su di lei, Viola spara alto

Due big del nostro calcio come Juventus e Roma hanno messo gli occhi sulla terzina Federica Cafferata, protagonista di un ottimo inizio di campionato con la Fiorentina e fresca di convocazione con la Nazionale di Milena Bertolini. La giocatrice classe ‘99 è in scadenza di contratto con la società toscana e al momento non sembra intenzionata a prolungare il proprio rapporto, motivi che spingono le due grandi del nostro calcio a provare a strappare la promettente difensora alla concorrenza. Come riferisce Tuttocalciofemminile la Juventus sarebbe in grande vantaggio sulla Roma anche se la Fiorentina ha deciso di sparare altro correndo anche il rischio di perdere la giocatrice a costo zero a fine anno. Il club viola infatti si sarebbe detta disposta a cedere Cafferata a gennaio solo in cambio di una contropartita tecnica di pari valore e per questo avrebbe chiesto alla Juventus Valentina Cernoia, classe ‘91, che però è ritenuta una pedina intoccabile.

A queste condizioni dunque l’affare non si farà anche se le due società stanno lavorando per un’altra giocatrice. Si tratta di Nicole Arcangeli, attaccante classe 2003 fresca vincitrice del premio Italian Best come miglior Under21 azzurra. La giovane infatti potrebbe trasferirsi in viola in prestito alla riapertura del mercato.