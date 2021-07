CAFFERATA-CATENA, Le parole delle due viola

Sui canali social della Fiorentina Femminile ci sono le parole di Federica Cafferata e Michela Catena, due acquisti estivi della squadra viola. Comincia Cafferata: "Ho scelto la Fiorentina per motivi di squadra e una cosa a livello personale. Vorrei provare a fare un salto di qualità nella mia carriera, in più qui c'è un bel gruppo. Firenze la conoscevo, la squadra un po' meno. Mi aspettavo strutture importanti, poi non so cosa succederà: mi auguro tante sorprese. Obiettivi? Personali e di squadra: se ognuno fa il proprio lavoro per bene la squadra ne giova. Spero di arrivare il più in alto possibile".

Poi è il turno di Michela Catena: "È tutta l'estate che mi alleno a Firenze e ho tanta voglia di giocare. Mi sono stancata di guardare le partite in tv. Noi vogliamo essere pronte per la nuova stagione: non abbiamo paura di nessuno".