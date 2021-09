CAFFERATA, Avvio tosto: possiamo battere la Juve

Federica Cafferata, difensore della Fiorentina Femminile ha parlato della sua nuova avventura in maglia viola, presentandosi così: "Sono un terzino destro, ultimamente mi sono specializzata nei fondamentali del ruolo, dopo anni in cui ho sempre giocato sia avanti che dietro. Arrivo dal Napoli. Come persona mi sto dilettando nella grafica e nel web design e per questo sono alla ricerca continua di ispirazione! Una delle cose che mi piace di questa mia passione è guidare droni".

L’impatto con Panico? "La coach ha dato dei valori alla squadra come l’aggressività, la furbizia, l’andare sempre alla ricerca del pallone.

Ora c’è la prima in casa con la Juve. L’avvio di stagione è tosto, ci siamo trovati subito Sassuolo e Juventus alle prime due. Le bianconere hanno chiuso il campionato da imbattute, il Franchi sarà un bel palcoscenico per dimostrare che possiamo riuscire a batterle.

Ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni, sia mia nonna che mia mamma sono appassionate di calcio, oltre a mio fratello che è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria. Io ho iniziato nella squadra della scuola, ero l’unica femmina e mia mamma si preoccupò al punto da chiedermi: “sei sicura di voler continuare?” Io risposi “certo, che me ne frega!”. E non mi sono pentita della scelta!".

Scaramanzie? "Non in allenamento, ma in partita sì. Metto sempre gli stessi parastinchi personalizzati, indosso prima il destro poi il sinistro. Quando li ho rotti, li ho fatti rifare identici. Gli allenamenti sono una ripetizione di situazioni per cercare di fare sempre meglio!".