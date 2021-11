C.NETO, Momento di difficoltà: ora vittoria in Coppa

La centrocampista della Fiorentina Femminile Claudia Neto ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola a pochi giorni dal debutto in Coppa Italia della squadra viola, che non sta attraversando un buon periodo in campionato. L'avversario di turno sarà il Brescia, squadra dal blasone storico ma oggi in Serie B: “Stiamo attraversando in un periodo complicato. Credo che per quello che abbiamo fatto vedere nelle ultime tre partite avremmo meritato qualcosa in più. Abbiamo giocato contro tre squadre fortissime dove abbiamo provato di tutto per portare a casa punti. Dobbiamo prendere il buono e l’esperienza che queste partite ci hanno dato e continuare a lottare per i posti più alti della classifica. Lavoreremo duro per tornare alla vittoria. Vogliamo vincere queste partite e riprendere sicurezza, per questo dobbiamo lavorare molto non solo in campo ma anche a livello mentale: è fondamentale essere coscienti dell’importanza di queste partite e ognuna di noi è altamente motivata e vogliosa di uscire da questa situazione complicata. Dobbiamo riportare la Fiorentina là dove merita. La gara col Brescia sarà una partita importantissima che vogliamo vincere. La Coppa Italia è un’altra competizione distinta, dobbiamo mantenere la motivazione al massimo e lavorare come una squadra unita per vincere. Io come sempre cercherò di dare il meglio di me per aiutare la squadra a vincere".