C. ITALIA FEMM., Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali

Fonte: dal nostro inviato - Stefano Berardo

© foto di Claudio Giovannini

Grande giornata di calcio oggi al Viola Park: alle ore 15 la Fiorentina Femminile scenderà in campo a Bagno a Ripoli per i quarti di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Si riparte dal 2-2 di Milano, gara quindi tutta in equilibrio. Chi vince, stacca il pass per la semifinale. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Schroffenegger; Toniolo, Faerge, Agard, Erzen; Severini, Cinotti, Boquete; Mijatovic, Longo; Janogy. All.: De la Fuente.

INTER (4-3-3): Centinja; Thogersen, Tomter, Alborghetti, Merlo, Magull; Junge, Csiszar; Serturini, Cambiaghi, Bonfantini. All.: Guarino.