C. ITALIA FEMM., ACF ai quarti affronterà l'Empoli

Sarà l'Empoli l'avversaria della Fiorentina Femminile ai quarti di Coppa Italia Femminile. Proprio le azzurre sono state pescate dal sorteggio che le ha viste avere la meglio su Napoli e Verona che avevano chiuso il girone a pari punti e differenza reti (per questo si è reso necessario il sorteggio). Le gare d’andata si disputeranno il 29 e 30 gennaio, mentre il ritorno è in programma il 12 e 13 febbraio. Giocheranno il match di ritorno in casa le società meglio posizionate in graduatoria (Roma, Juventus, Milan e Fiorentina appunto che giocherà dunque la prima sfida in quel di Empoli).