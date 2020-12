BRUNELLI, Viola in Champions? 50/50 di possibilità

Gaia Brunelli, giornalista di Sky Sport che segue con attenzione il calcio femminile, si è collegata con TMW Radio nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile, iniziando dal match tra Fiorentina e Milan: "In settimana ho intervistato alcune delle protagoniste, e tutte dicono che la partita la attendono da tanto, perché era quella dello scorso febbraio che non si è giocata sul campo ma è stata decisa dall'algoritmo. Si ritrovano con situazioni differenti di classifica, il Milan a 21 punti e la Fiorentina a 13, con le viola che si sta però ritrovando dopo che il meccanismo si era un pochino rotto per via delle voci di mercato su Bonetti".

Quante possibilità hanno le italiane in Champions?

"L'impegno della Fiorentina è fattibile, direi almeno 50 e 50 con lo Slavia Praga. Hanno esperienza, ma pure le viola ne hanno affrontate di sfide importanti e squadre forti. Possono provare a far bene al Franchi, cercando di non subire gol per giocarsela là. Mentre per la Juve, purtroppo, come dicevo prima, ci credo poco... Il Lione è veramente una squadra formidabile, e se ci fosse stata la Hegerberg neanche me l'avreste fatta la domanda. Sarà bello vedere a che livello siamo...".