BRUNELLI, Le viola devono creare un nuovo ciclo

Nella rubrica di TMW Radio Tutto Calcio Femminile è intervenuta la giornalista Gaia Brunelli per commentare le imminenti sfide di campionato, tra cui Fiorentina-Milan: "Il Milan ha iniziato alla grande la stagione e mi è piaciuto come Ganz ha gestito la squadra, il loro obiettivo Champions è fallito e ciò ha lasciato degli strascichi. Ora non è semplice per il Milan, ma Ganz sta facendo un grande lavoro e rimane la squadra più forte assieme alla Juventus, deve puntare al campionato. Patrizia Panico sta facendo bene, la Fiorentina deve creare un nuovo ciclo e ci vorrà tempo, ma Patrizia è contenta e si trova bene".