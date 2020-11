BREITNER, Vogliamo vincere un trofeo. Il Milan...

Stehpanie Breitner, giocatrice della Fiorentina Femminile ha parlato nel consueto Team Talk pubblicato sui canale social della Fiorentina. Queste le sue parole: "Firenze mi è piaciuta subito, mi sono sentita a casa. Mi dispiace non aver vinto al primo anno, siamo arrivate ad un punto da vincere lo scudetto. Le partite contro il Milan sono sempre molto competitive, giochiamo in casa e vogliamo vincere. La Champions League è una grande competizioni, è molto importante per noi giocarla. Ho sofferto molto gli infortuni, prima il naso e poi la caviglia. A Roma è stato un momento molto emozionante, tornare in campo dopo gli infortuni, è stato davvero bello. Sto imparando piano piano l'italiano. Vogliamo vincere un trofeo e fare meglio di come abbiamo fatto finora".