BREITNER, Felici della stagione ma non fermiamoci

A pochi giorni da Fiorentina-Milan, la centrocampista tedesca Stephanie Breitner ha esaminato così il girone di andata e non solo ai canali ufficiali del club: "Siamo molto contenti di come sta andando la stagione, ma siamo ancora affamati e non vogliamo fermarci. Sfideremo un Milan diverso perché i rossoneri dovranno ribaltarla, sarà una partita molto difficile. Sarà una gara tanta intensa e combattuta contro una squadra forte e di qualità, prevedo una sfida bella da vedere".