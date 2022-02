BOQUETE, Volevo il primo gol ma c'è rammarico

La giocatrice viola Veronica Boquete commenta il suo primo gol in maglia viola e il pareggio contro la Lazio, al sito ufficiale: "E' stata solo una piccola soddisfazione. Io avevo voglia di fare il primo gol e soprattutto volevo aiutare la squadra, è stato un gol importante in una gara importante ma non è stato sufficiente. Ora bisogna pensare alla prossima partita, lavorare per andare a prendere punti. E' stata una gara intensa. C'è rammarico, pensavamo che il 2-1 fosse sufficiente ma non è bastato come accadde spesso in questo periodo quando pensiamo che vada tutto bene"