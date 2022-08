BOQUETE, Vogliamo riportare ACF ai vertici

Veronica Boquete, centrocampista della Fiorentina arrivata a gennaio dal Milan, ha parlato proprio della sua ex squadra, che le viola affronteranno domenica a Milano nell'esordio in campionato. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club: "Il formato della nuova Serie A rende il campionato più competitivo ed interessante, ma per noi non cambia molto. Per questo, dobbiamo prendere punti sin da subito. Il mercato del Milan è stato buono: hanno preso tante giocatrici di qualità e le hanno aggiunte ad una squadra che era già forte. Sono sempre giocatrici nuove e avranno bisogno di tempo e di questo problema potremo approfittarne. Qui ci sono tante giocatrici con tanta voglia e tutti siamo desiderose di riportare la Fiorentina ai vertici. Vogliamo dimostrare che la stagione scorsa è stata dimenticata. Ho scelto Firenze perché la società mi sembra molto motivata e con un piano preciso. Poi ho avuto tanta fiducia dalla società, dal presidente e dall'allenatrice, Patrizia Panico".