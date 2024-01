BOQUETE, Ultima stagione? Potrebbe, ma non al 100%

FirenzeViola.it

La giocatrice della Fiorentina Femminile Verónica Boquete ha rilasciato un'intervista a UltimoUomo.com. Queste alcune sue parole sul Viola Park: "È veramente fantastico, non mi ero mai allenata in un centro del genere, né in Italia né all’estero. Mentre di solito in altri posti le squadre maschili femminili e giovanili sono divise, qui è tutto unito in un unico luogo, penso che un progetto simile aiuti la società stessa a diventare più forte. Abbiamo tutto ciò che ci serve sia per giocare a calcio sia per fare altro. Ad esempio, abbiamo un’area medica con macchinari e personale all’avanguardia dove facciamo anche controlli per la prevenzione".

Cosa ha portato di diverso sul piano tecnico De La Fuente?

"È difficile confrontare gli allenatori. Sia Patrizia [Panico, allenatrice Fiorentina dal 2021 al 2023, ndr] sia Sebastian [De La Fuente, ndr] sono allenatori forti che amano il gioco offensivo. Credo comunque che De La Fuente abbia portato un po’ di tranquillità e un nuovo entusiasmo. Sul piano del gioco cerchiamo di stare più unite in difesa e tentiamo più spesso la verticalità, pur mantenendo il possesso del pallone. Da metà campo in poi De La Fuente lascia libertà e creatività alle singole giocatrici, è il tipo di gioco che piace fare a un allenatore argentino".

L’anno scorso hai detto che probabilmente avresti giocato un’altra stagione, questa quindi dovrebbe essere l’ultima?

"Potrebbe, ma non significa che lo sia al 100%. So di essere alla fine della mia carriera e quando arrivi a questo punto è difficile pensare a un futuro a medio-lungo termine. Io penso solo a godermi questa stagione, dare il massimo e vedere come starò alla fine. Se il bilancio sarà positivo, se starò bene e avrò ancora una forte motivazione per continuare, allora perché no. Se dovessi decidere oggi visto come sta andando la stagione, per come mi sento, direi che non sarà l’ultima, ma ora mi concentro per fare bene gli ultimi mesi e poi deciderò".