BOQUETE, Nessuno si aspettava questa situazione

Veronica Boquete, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha rilasciato una lunga intervista al sito lfootball.it, nella quale ha iniziato a parlare dei temi relativi alle viola: "Nessuno pensava a inizio stagione che ci saremmo trovate in questa situazione. Un po’ per via della storia della Fiorentina, del fatto che è sempre stata nella parte alta della classifica, ma anche per la squadra che abbiamo, con giocatrici di talento. Anche le altre squadre hanno qualità e stanno facendo bene e tutto questo rende difficile il nostro percorso. Poi c’è da dire anche che affrontiamo squadre che sono abituate più di noi a lottare per la salvezza. Come ho detto alle mie compagne giocare per non retrocedere è brutto perché soffri molto di più, c’è una maggiore tensione. È una questione più psicologica ed emozionale perché sin dall’inizio delle gare la mente ti porta a pensare in negativo e questo è capitato spesso, soprattutto in alcune partite. Capita di dover subire prima di reagire e a volte ci mettiamo troppo a cambiare la nostra mentalità e giocare bene. Dobbiamo cercare di non regalare un tempo alle avversarie. Non aver paura negli ultimi minuti. Gestire l’aspetto mentale non è facile, nel calcio come in altri sport. È una stagione difficile per tutte, ma dobbiamo cercare di fare tutto il possibile in queste ultime due partite, che per noi sono come delle finali".

Che cosa ne pensa della Serie A?

"La mia idea era di un campionato minore rispetto ad altri più importanti in Europa, come Inghilterra, Francia o Germania. Sapevo che in Italia il movimento stava crescendo, con un percorso simile a quello che è avvenuto in Spagna, ma con qualche anno indietro. Sapevo di non arrivare in una lega top, ma che c’era una crescita come testimoniano gli ultimi anni”.

Qual è la sua idea sul passaggio della Serie A femminile al professionismo?

"Mi piacerebbe saperne di più, in cosa consiste. Se si tratta solo di stipendi, tasse, contributi e guadagnare più soldi, allora non basta. Per rendere davvero professionistica la competizione ed esserci tutte le condizioni affinché le giocatrici possano essere professioniste, non basta parlare solo di salari. Mi piacerebbe conoscere le condizioni minime che le società dovranno applicare. Un discorso che va a toccare anche la situazione dei campi dove si gioca, gli impianti di allenamento, sono aspetti molto importanti, come anche la vendita dei diritti audiovisivi. Al momento non si sa nulla. Cambiare lo status di noi giocatrici non cambia la situazione attuale. Servono impianti e infrastrutture e oggi sono poche le squadre in Italia che possono permettersi questi standard. Giocare nella Fiorentina, nel Milan o nella Juventus non è la stessa cosa che giocare in altri club. Società più piccole di calcio femminile, che devono pagare per avere un campo dove allenarsi, pagare per un impianto dove giocare le partite, soffriranno terribilmente. Questi club pagano le calciatrici 200 o 300 euro al mese. Non sei professionista così. Non lo sei nemmeno se non metti a disposizione della squadra un medico, un fisioterapista, un preparatore oppure se effettui trasferte lunghe in pullman partendo il giorno stesso della gara. Sono questi aspetti che devono cambiare, queste sono le priorità, dopo verrà il resto. Se poi cambia solo il nome sopra, ma tutto quello che c’è sotto resta uguale allora per l’Italia la strada sarà ancora lunga".