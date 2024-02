BOQUETE, AS la celebra dopo la vittoria di ieri: "Eterna"

FirenzeViola.it

La versione online del noto quotidiano sportivo spagnolo AS, celebra oggi il capitano della Fiorentina Femminile, ovvero Vero Boquete, autrice di uno dei gol su rigore che hanno permesso ai viola di superare il turno contro l'Inter e accedere alla semifinale di Coppa Italia. La centrocampista classe '87 viene definita "eterna", visto che continua, anche a quasi 36 anni, a trascinare le Viola sia in campionato che in coppa.

Autrice di 7 gol e 4 assist in 17 partite giocate, ha già eguagliato i numeri della passata stagione. Dopo aver giocato in Cina, Francia, Germania, Svezia, Stati Uniti e ovviamente anche in Spagna, la Boquete sta dimostrando tutto il suo valore anche nel nostro campionato nonostante non venga più presa in considerazione dalla sua Nazionale ormai da diversi anni, ovvero dal 2017.