BONETTI, Con questa grinta possiamo farcela a Praga

Tatiana Bonetti, giocatrice dell'ACF Fiorentina Femminile, ha parlato così ai canali ufficiali del club viola dopo il pareggio contro lo Slavia Praga: "Credo che sia un peccato non aver preso questi tre punti. Noi ce l'abbiamo messa tutta quindi non dobbiamo rammaricarci di nulla. Non era facile rialzare la testa dopo il brutto momento che stiamo affrontando. Abbiamo espresso un buon gioco e fatto vedere belle le cose. Il pareggio è meritato e peccato che non abbiamo ottenuto la vittoria. Al ritorno da loro daremo il massimo. Oggi abbiamo dimostrato di avere carattere e di voler fare il risultato. Se al ritorno giochiamo con questa grinta possiamo farcela".