BONETTI, Con la Juventus sarà una sfida bellissima

L'attaccante della Fiorentina Femminile, Tatiana Bonetti dopo la vittoria in rimonta sul Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana ha rivolto lo sguardo alla finale contro la Juventus per quella che sarà la terza sfida in tre anni per aggiudicarsi il trofeo: “All’inizio di questa stagione abbiamo attraversato dei momenti di difficoltà e siamo arrivate a questa partita rimaneggiate. – ha commentato ai microfoni della FIGC la calciatrice - Ma non volevamo avere alibi, e l’abbiamo disputata a viso aperto. Adesso arriva la Juve: sarà una sfida bellissima e speriamo di giocarla come abbiamo fatto stasera, per offrire un grande spettacolo”.